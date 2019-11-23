Пенсионерка из столицы пострадала от стаи бродячих собак (ВИДЕО)

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Бродячие собаки напали и искусали жительницу столицы. Инцидент произошёл в четверг, когда 68-летняя пострадавшая вышла в магазин за хлебом.

Я проходила через двор, как вдруг одна собака начала лаять и прыгать на меня. Потом появились ещё три и повалили меня. Я упала и закричала, – рассказывает пенсионерка.

На крики сбежались соседи. Они помогли прогнать агрессивных псов. Медицинскую помощь женщине оказали прибывшие сотрудники “скорой”. Женщине предстоит получить прививку от бешенства, передаёт publika.md.

Тем временем, муниципальные власти говорят, что ничего не могут сделать.

К сожалению, на сегодняшний день нет никакого контроля или утверждённого метода действий. Единственный выход – это построить приют, чтобы убрать собак с улиц, – считает замдиректора МП “Autosalubritate” Александр Бажура.

По имеющимся данным, в с столице насчитывается около 4-5 тысяч бродячих собак.