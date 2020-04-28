Пенсионерка лишилась сарая из-за короткого замыкания (ФОТО)

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Этим утром в селе Терновка Слободзейского района загорелся сарай. Зарево 69-летняя хозяйка увидела из дома, как только проснулась.

На ликвидацию пожара было направлено два пожарных расчёта, также помогали соседи. Совместными усилиями жильё удалось уберечь. Огнём была уничтожена площадь в 40 кв. м.

По предварительному заключению специалистов, пишет mvdpmr.org, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет. По факту возгорания проводится разбирательство.

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