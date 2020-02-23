Пенсионерка из Приднестровья получила серьёзные ожоги после того, как на ней загорелась одежда

0

Инцидент произошёл в ночь на субботу в селе Чобручи Слободзейского района. В больницу с многочисленными ожогами была доставлена 85-летняя женщина.

Как стало известно, в печи дома, где проживает старушка, встроен АПОК (газогорелочное устройство). От него каким-то образом на хозяйке загорелась одежда. Огонь потушил внук, он же и вызвал скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Женщина находится в тяжелом состоянии. Инспекторы пожарнадзора выясняют все обстоятельства и причины возгорания.