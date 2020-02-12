Пенсионерка из Леова умерла в больнице после наезда автомобиля

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80-летняя женщина скончалась на больничной койке, после того как её сбила машина. Инцидент произошёл вчера на территории рынка в Леова.

По данным местной полиции, жертву сбила машина Opel Astra. 42-летний водитель, сдававший назад, не заметил пожилую женщину, пишет deschide.md.

Пострадавшую доставили в районную больницу Леова в тяжёлом состоянии, а затем перевезли в Кишинёв, где сделали операцию. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь пациентки, и к вечеру женщина скончалась.

Трагический инцидент расследуют органы правопорядка.