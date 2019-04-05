Пенсионерка из Комрата скончалась в больнице в результате ДТП

Пенсионерка из Комрата скончалась в больнице в результате ДТП

4 апреля в дежурную часть ИП Комрат поступило телефонное сообщение от медсестры приёмного отделения местной больницы. Женщина сообщила, что из села Конгазчик Комратского района с порезами доставлена 75-летняя сельчанка.

При выезде оперативной группы на место происшествия было установлено, что во время проведения дорожных работ на одном из переулков села Конгазчик, житель Комрата 1972 г. р., управляя экскаватором и двигаясь задним ходом, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила улицу.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в бессознательном состоянии в реанимационное отделение больницы, пишет upatogagauzia.md. У пенсионерки диагностирован травматический шок 3 степени, рвано–резаные раны обеих голеней и различные ссадины на бёдрах. В скором времени пострадавшая скончалась.

По данному факту было начато уголовное преследование. Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, с аннулированием права управления транспортными средствами.

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