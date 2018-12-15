Пенсионерка из Комрата пострадала при взрыве газа в доме (ФОТО)

Уроженка Комрата получила сильные ожоги в результате взрыва природного газа. Инцидент произошёл в четверг, 13 декабря, в доме пострадавшей.

Взрыв, прогремевший на кухне пенсионерки, привёл к последующему возгоранию. Прибывшие на место происшествия спасатели успели оперативно ликвидировать пожар, передаёт gagauzinfo.md.

Согласно первичной информации, 58-летняя хозяйка дома была доставлена в больницу с ожогами лица и рук второй степени. Причиной взрыва считают нарушение правил пожарной безопасности при использовании газовых приборов.

Обстоятельства инцидента выясняются.