Пенсионерка из Комрата пострадала при взрыве газа в доме (ФОТО)

Пенсионерка из Комрата пострадала при взрыве газа в доме (ФОТО)

Уроженка Комрата получила сильные ожоги в результате взрыва природного газа. Инцидент произошёл в четверг, 13 декабря, в доме пострадавшей.

Взрыв, прогремевший на кухне пенсионерки, привёл к последующему возгоранию. Прибывшие на место происшествия спасатели успели оперативно ликвидировать пожар, передаёт gagauzinfo.md.

Согласно первичной информации, 58-летняя хозяйка дома была доставлена в больницу с ожогами лица и рук второй степени. Причиной взрыва считают нарушение правил пожарной безопасности при использовании газовых приборов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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