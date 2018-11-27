Пенсионерка из Каушан осталась без крыши над головой после того, как в доме загорелась печь (ФОТО)

В преддверии зимы 74-летняя жительница Каушан фактически осталась на улице после того, как в её доме случился пожар. Возгорание произошло из-за перегрева печи. В результате крыша дома была полностью разрушена.

Пострадавшая жила в доме одна. По её словам, она разожгла огонь в печи, чтобы согреться. В какой-то момент пламя перекинулось на мебель в комнате, пишет protv.md.

Пожилая женщина не могла выбраться из дома самостоятельно. Соседи вытащили старушку из горящего жилища и вызвали пожарных.

Дым стоял столом. Когда я вошёл, огонь был на печи, плите, горела постель. Думаю, женщина просто заснула, – говорит сосед.

Пенсионерке была оказана медицинская помощь.

Для тушения пожара на место прибыли два пожарных экипажа. По предварительной информации, основной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.