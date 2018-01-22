Пенсионерка едва не погибла при пожаре в Слободзейском районе (ФОТО)

Женщина проживала на территории неработающей мебельной фабрики.

Опасный инцидент произошел 19 января в селе Парканы. Огонь вспыхнул именно в сторожке площадью 25 кв.м, в которой последние 10 лет проживала 80-летняя женщина.

Выбраться из горящего помещения пенсионерке помогли пожарные. Она пострадала, и с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Пламя уничтожило диван, тумбочки и личные вещи пострадавшей, закоптились стены и потолок.

– Женщина следила за чистотой и порядком. Небольшое жилое помещение отапливала печкой-«буржуйкой». Электричество в помещении отсутствовало. Для освещения комнаты женщина могла использовать свечку или керосиновую лампу, – сообщает МВД Приднестровья.

На данный момент причины пожара выясняются. Среди возможных версий – нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.