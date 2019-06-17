Пенсионер угодил под колеса машины в Бендерах

Пенсионер угодил под колеса машины в Бендерах

Автоледи, управляя автомобилем Mercedes, не убедилась в безопасности манёвра. Сдавая задним ходом, она совершила наезд на пожилого мужчину. Услышав крик, остановилась и вызвала скорую помощь. ДТП произошло во дворе многоквартирного дома по улице Кишинёвской в Бендерах. 

Медики городской больницы диагностировали у 88-летнего пострадавшего закрытый перелом левой лучевой кости, надрыв связок левого голеностопного сустава, ссадины левой голени. От госпитализации пенсионер отказался, пишет mvdpmr.org.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. У водителя взяты образцы биопроб. Внешних признаков опьянения нет.

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