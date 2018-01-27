Пенсионер сгорел заживо в собственном доме в Дубоссарах

Во время тушения пожара в частном домовладении на улице Чехова было обнаружено обгоревшее тело 79-летнего мужчины.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, о возгорании в службу спасения сообщила его 77-летняя супруга. Пожилая женщина, спавшая в соседней комнате, проснулась от едкого запаха дыма. Она осталась жива лишь благодаря тому, что двери комнат были закрыты.

На месте происшествия работали два дежурных расчёта. Более часа понадобилось на тушение возгорания. Комната площадью 25 квадратных метров сгорела полностью. Повреждена фасадная часть дома. Причина трагедии устанавливается.