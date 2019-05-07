Пенсионер сгорел заживо в пожаре в Слободзее

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В результате пожара в селе Чобручи Слободзейского района погиб пожилой хозяин частного домовладения. Тело 77-летнего мужчины на тлеющем диване обнаружила дочь, когда утром пришла его проведать.

По словам родных, пенсионер много курил. Из-за полученной недавно травмы он с трудом передвигался, чаще лежал. По предварительному заключению специалистов, именно неосторожность при курении в постели стала причиной возгорания, пишет mvdpmr.org.

Источник отмечает, что всего с 4 по 6 мая на территории Приднестровья зарегистрировано 22 возгорания.