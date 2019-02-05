Пенсионер получил сильнейшие ожоги из-за неосторожности во время приготовления еды

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В районную больницу был доставлен 75-летний рыбничанин, которыйполучил термические ожоги грудной клетки и поясничной области. Пострадавшего госпитализировали в отделение гнойной хирургии.

Как сообщает МВД Приднестровья, о пациенте медики уведомили специалистов Государственного пожарного надзора. В ходе разбирательства была установлена причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Как выяснилось, инцидент произошёл, когда мужчина варил еду для домашних животных. Поворачивая казан на газовой плите, рукавом куртки он задел горящую конфорку. Синтетическая ткань вспыхнула мгновенно. Из-за сломанной молнии горящую верхнюю одежду пришлось снимать через голову.

Супруга пенсионера, ставшая свидетельницей происшествия, оказала ему первую медицинскую помощь и обработала раны. Спустя 6 часов, почувствовав ухудшение состояния здоровья, пострадавший обратился в больницу. Как отмечают врачи, у больного наблюдается положительная динамика в процессе лечения.