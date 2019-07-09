Пенсионер отравился продуктами горения при сильном пожаре в собственной квартире

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Дым на четвёртом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Северный в Бендерах обнаружили соседи поздним вечером. Уверенные, что в помощи нуждается 79-летний пенсионер, обеспокоенные жильцы сообщили о случившемся в территориальный опорный пункт охраны правопорядка, а затем и в пожарную службу.

К счастью, входная дверь квартиры оказалась незапертой и пострадавшему смогли оказать своевременную помощь. Правоохранители нашли престарелого мужчину в задымленном коридоре на полу и вывели на улицу. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в отделение пульмонологии городской больницы.

Пожарные в течение часа ликвидировали возгорание. В комнате сгорел диван, повреждены двери и потолок. Стены покрыты копотью.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили соседей и пришли к выводу, что наиболее вероятная причина ЧП – пагубная привычка хозяина жилья. Оказалось, одинокий престарелый мужчина часто курил в постели. В комнате, на столе и около кровати, разбросано много окурков.

Материальный ущерб устанавливается. Продолжается разбирательство, пишет mvdpmr.org.