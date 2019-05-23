Пенсионер нашел гранату при проведении земельных работ на своем участке

0

При проведении земельных работ на территории своего участка 78-летний тираспольчанин обратил внимание на подозрительный предмет, находившийся в почве. При ближайшем рассмотрении он увидел, что это граната.

Мужчина немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сапёры. Специалисты подтвердили, что найденный предмет – граната РГД-5 без запала, пишет mvdpmr.org.

На боеприпасе были видимые признаки коррозии. Его изъяли.

По данному факту проводится проверка.