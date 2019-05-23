Пенсионер нашел гранату при проведении земельных работ на своем участке

Пенсионер нашел гранату при проведении земельных работ на своем участке

При проведении земельных работ на территории своего участка 78-летний тираспольчанин обратил внимание на подозрительный предмет, находившийся в почве. При ближайшем рассмотрении он увидел, что это граната.

Мужчина немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сапёры. Специалисты подтвердили, что найденный предмет – граната РГД-5 без запала, пишет mvdpmr.org.

На боеприпасе были видимые признаки коррозии. Его изъяли.

По данному факту проводится проверка.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md