Пенсионер из Григориополя наткнулся на снаряд при проведении земляных работ (ФОТО)

Пенсионер из Григориополя наткнулся на снаряд при проведении земляных работ (ФОТО)

Пенсионер из села Тея Григориопольского района обнаружил на своём участке подозрительный металлический предмет, который напоминал снаряд. Мужчина нашёл его в огороде при проведении земляных работ.

Прибывшие спасатели оцепили приусадебный участок, пишет mvdpmr.org. Взрывотехники установили, что это артиллерийский снаряд калибра 120 мм.

Сапёры отвезли находку на безопасное расстояние для обезвреживания.

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