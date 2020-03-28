Пенсионер из Григориополя наткнулся на снаряд при проведении земляных работ (ФОТО)

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Пенсионер из села Тея Григориопольского района обнаружил на своём участке подозрительный металлический предмет, который напоминал снаряд. Мужчина нашёл его в огороде при проведении земляных работ.

Прибывшие спасатели оцепили приусадебный участок, пишет mvdpmr.org. Взрывотехники установили, что это артиллерийский снаряд калибра 120 мм.

Сапёры отвезли находку на безопасное расстояние для обезвреживания.

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