Пенсионер чуть не погиб в пожаре в собственном доме в Тирасполе

Пенсионер чуть не погиб в пожаре в собственном доме в Тирасполе

Возгорание в кухне частного дома по переулку Чкалова произошло в 10 часу вечера. 65-летний мужчина, находившийся в жилье один, почувствовал запах дыма. Пожилой человек поспешил за помощью к соседям, которые незамедлительно позвонили по номеру «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, дежурный расчёт СВПЧ-1 прибыл по указанному адресу через 5 минут. По прошествии получаса огнеборцы ликвидировали воспламенение. В результате пожара повреждены бытовая техника и кухонная мебель. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

От пережитого потрясения самочувствие потерпевшего ухудшилось. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Республиканскую клиническую больницу. 

Причина воспламенения и сумма материального ущерба устанавливаются.

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