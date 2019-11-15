Пенсии, зарплаты, компенсации: президент рассказал о социальных инициативах, которые осуществит новое правительство (ВИДЕО)

Блок социальных инициатив должен быть принят в срочном порядке. Об этом накануне в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон.

– Это конкретные вещи, которых ждут люди. Индексация пенсий 2 раза в год будет принята в ближайшие недели и вступит в силу со следующего года. Пенсионеры получат индексацию 2 раза в год, как я им обещал. Повышение зарплат в бюджетном секторе – техническим специальностям нужно срочно повысить зарплату. Есть и другие социальные инициативы: например, мы предложили на отопительный период дать по 500-600 леев каждой социально уязвимой семье в качестве компенсации за увеличенный тариф на электроэнергию. Весь этот социальный блок инициатив нужно собрать воедино и принять в срочном порядке, – заявил он.