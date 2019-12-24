Пенсии ряда граждан будут пересмотрены в новом году

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В начале 2020 года лицам, которые вышли на пенсию по возрасту до 1 января 1999 года и имеют страховой стаж после выхода на пенсию менее 15 лет, проведут перерасчёт пенсии.

Чтобы воспользоваться этим правом, они должны подать со 2 января 2020 года заявления в территориальную кассу социального страхования по месту прописки, пишет moldpres.md. Необходимо предъявить удостоверение личности, трудовую книжку и, при необходимости, диплом о высшем образовании, военный билет и другие документы, касающиеся своей деятельности. В НКСС уточнили, что увеличение пенсии после пересмотра зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, из которой выплачивались взносы социального страхования.

С 1 января 2019 года были пересмотрены выплаты лицам, которые вышли на пенсию до начала 1999 года и чей страховой стаж после выхода на пенсию составлял 15 лет и выше. В текущем году пересмотром пенсии воспользовались около 3 400 человек.