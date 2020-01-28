Пенсии, пособия, компенсации: социалисты рассказали о вступивших в силу по их инициативе и по инициативе президента проектах

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В рамках осенней сессии парламента фракция ПСРМ выдвинула целый ряд социальных законодательных инициатив, и практически все они были поддержаны. Речь идет об увеличении пособий для инвалидов всех групп, увеличении пособий для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих по тем или иным причинам минимального стажа для получения минимальной пенсии, о сокращении срока перерасчета пенсий для работающих пенсионеров до 2023 года и других.

Кроме того, Партия социалистов поддержала в законодательном органе страны социальные инициативы президента: об индексации пенсий два раза в год, об увеличении компенсаций в холодное время года с 350 леев до 500 и об увеличении числа получателей этой помощи более чем на 30 тысяч человек, о гарантированном пособии супругу или супруге преждевременно умершего пенсионера. Как отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко, “все эти вещи уже работают, это не просто слова”.

– Это всё не фейки. Политические оппоненты, которые говорят об обратном, делают это из безысходности. Им нечего противопоставить тому серьезному социальному пакету, разработанному ПСРМ, представленному президентом страны, поэтому они вводят в заблуждение граждан. Например, говорят о повышении стоимости полиса медицинского страхования. Этого нет и не будет, более того, сегодня правительство работает над расширением списка услуг по полису, а также над тем, чтобы включенные услуги действительно работали, – сказал он.