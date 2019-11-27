Пенсии ниже прожиточного минимума будут проиндексированы

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Пенсии, не превышающие прожиточный минимум, будут дополнительно проиндексированы согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты, выдвинутому в качестве законодательной инициативы президентом страны. Проект был одобрен сегодня правительством.

Коэффициент индексации составит среднее значение годового роста индексов потребительских цен за последние 3 года, передаёт moldpres.md. Дополнительная индексация с 1 октября пенсий, не превышающих прожиточный минимум в первом полугодии текущего года, поможет обновить размер этих пенсий и скорректировать их с размером пенсий, превышающим прожиточный минимум, говорится в заключении к проекту. Более того, увеличение размера минимальной пенсии приведёт к увеличению размера государственных социальных пособий, которые рассчитываются в процентах от минимальной пенсии.

По данным Национального бюро статистики, для пенсионеров прожиточный минимум в 2018 году составил 1 574 лея, что представляет собой 83,2% от средней суммы для всего населения. Размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1 025 леев и покрывает размер прожиточного минимума для пенсионеров на 65,1%.