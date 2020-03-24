Пенсии и социальные пособия будут выплачиваться своевременно

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Национальная касса социального страхования перечислит пенсии и социальные пособия на банковские карты пенсионеров.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась, чтобы банковские учреждения представили в Национальную кассу соцстрахования информацию о пенсионерах – держателях зарплатных банковских карт, чтобы получить возможность перечислять пенсии и социальные пособия. Согласно решению, НКСС с 1 апреля 2020 года обеспечит перечисление социальных пособий – для семей с детьми, по беременности и родам, по отцовству, по временной нетрудоспособности – на банковские счета получателей.

В то же время, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, ГП “Почта Молдовы” обеспечит с 1 апреля 2020 года выдачу пожилым людям на дому в сопровождении сотрудника МВД пенсий, государственных социальных пособий и других социальных пособий, пишет moldpres.md.

Выплата через почтовые отделения социальных выплат получателем, независимо от места жительства /прописки, будет продолжаться при условии обеспечения регулирования доступа людей, во избежание их скопления, и соблюдения социальной дистанции.

В целях своевременной выплаты пенсий и социальных пособий Комиссия по ЧС постановила, что НКСС должна направить списки получателей всех видов социальных выплат в банковские учреждения в первые дни выплат текущего месяца.

Напомним, что вчера Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова приняла решение запретить пожилым людям покидать свои дома для предотвращения заражения COVID-19.

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