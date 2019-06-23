Педиатр рассказала, какие детские лекарства необходимо брать с собой на море (ВИДЕО)

Педиатр рассказала, какие детские лекарства необходимо брать с собой на море (ВИДЕО)

Педиатр из Гагаузии Татьяна Ворникова рассказала, какие лекарства для детей первой необходимости нужно взять с собой, отправляясь на море или другие курорты.

По словам врача, отправляясь на отдых с ребенком, кроме вещей первой необходимости и питания, необходимо взять с собой и минимальный перечень лекарств первой необходимости.

– В первую очередь необходимо иметь с собой жаропонижающие средства. Есть для этого сиропы, капсулы и таблетки. Кроме этого, с собой необходимо иметь 2-3 пакетика Ригидрона. При появлении симптомов отравления его можно давать как детям, так и взрослым. Также нужны противоаллергические препараты, например Парлазил в капельках или Финистил тоже в жидком виде. Для маленьких детей желательно в жидком виде, так как удобно дозировать, – подчеркнула Татьяна Ворникова.

Врач добавила, что, отправляясь на различный отдых с детьми, в аптечке обязательно должны быть и перевязочные материалы – бинт, вата и «зеленка».

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md