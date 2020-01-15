Педаль в пол: более 500 аварий произошло за минувший год по вине “любителей скорости”

Педаль в пол: более 500 аварий произошло за минувший год по вине “любителей скорости”

Согласно данным НИП, в прошлом году из-за превышения скорости произошло 596 ДТП, в которых 92 человека погибли и 754 получили травмы. Также в течение 2019 года в 947 ДТП с участием пешеходов погибли 106 человек, а 878 были травмированы.

В данной связи полиция информирует участников дорожного движения о том, что в текущем году будет усилена деятельность по отслеживанию ситуации на дорогах по всей стране. Особое внимание будет уделяться поимке нарушителей, превышающих скорость, так как это является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

 

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