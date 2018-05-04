Педагогам – надбавки, детям – площадки, школьникам – комфортное обучение: проекты Иона Чебана для Кишинева

После подробного описания предвыборного предложения по каждой важной сфере деятельности Кишинева, кандидат от Партии социалистов в генпримары Ион Чебан намерен изложить конкретные предложения со стороны своей команды для каждой категории жителей.

По словам кандидата, цель этого – показать жителям столицы, что социалисты знают о потребностях каждого из них, и имеют конкретные решения для каждой проблемы, и главное – хотят их решить. Сегодня, 4 мая, Ион Чебан рассказал о предложениях по улучшению положения учеников, детей и персонала в дошкольных и школьных учреждениях столицы.

– В последние годы в мунсовете вместе с моими коллегами мы использовали все имеющиеся у нас рычаги, чтобы улучшить положение этих категорий. Именно благодаря нашему участию с 1 сентября 2017 года были установлены надбавки к зарплате на 50% для сотрудников детсадов. Безусловно, этого мало, но это только начало. Надбавкой пользуются 2700 человек. К слову, этим должны заниматься правительство и парламент, потому что и их дети ходят в эти сады. Прискорбно, что за 10 лет они не нашли возможности повысить зарплату людям, которые воспитывают наших детей, новое поколение, – отметил Чебан.

Напомнил он и то, что именно социалисты постоянно привлекали внимание к серьезным нарушениям, касающимся детского питания в школах и детских садах, фактам, которые впоследствии нашли подтверждение и схемы, выявленные сотрудниками по борьбе с коррупцией. Чебан посетовал, что сегодня никто так и не наказан за преступления в отношении детей, но пообещал предпринять меры в этом отношении.

– Еще одним предметом нашего беспокойства были места в детских садах, работы по ремонту и обновлению школ и дошкольных учреждений, дополнительная мотивация персонала и учителей. Многие из этих усилий принесли ожидаемый результат, другие – были заблокированы муниципальными чиновниками, а третья категория ждет решения, к которому мы приступим сразу после принятия руководства примэрии. Я твердо выступаю за деполитизацию и дебюрократизацию управлений по делам детей, и намерен отменить многие отчеты и бумажки, которые сегодня обязаны предоставлять педагоги, – подчеркнул Чебан.

Финпомощь и субсидии педагогам и воспитателям

Вследствие недавних визитов в столичные школы Чебан принял решение посредством работы фракции ПСРМ в мунсовете изыскать средства для выплаты дидактической помощи в размере 1000 леев каждому педагогу в начале учебного года.

– В бюджете на нынешний год такие средства не предусмотрены, но мы намерены пересмотреть бюджет, чтобы эта помощь была выплачена уже 1 сентября текущего года. Если не получится в этом году, то уверен, со следующего года будет выплачиваться точно. Также мы сейчас проводим расчеты для возврата надбавки к зарплате педагогам в размере 20%, и призываем подключиться к этому парламент, чтобы изменить законодательство в этой сфере, – сказал кандидат-социалист.

Отметил он и то, что существует реальная возможность для осуществления программы “Доступное жилье”, в первую очередь для педагогов и врачей. Предлагает Ион Чебан и субсидирование платы за проезд в общественном транспорте для персонала школ и детских садов.

– Сегодня абонементами на проезд в транспорте в Кишиневе пользуются около 70 тысяч человек. Думаю, мы можем увеличить число таких людей на 10-15 тысяч человек, включив в их число педагогов и врачей, – рассказал Чебан.

Детсадам – особое внимание

Важной мерой, которой команда Иона Чебана намерена заняться с первых дней вступления его в должность генпримара, является обеспечение бесплатным детским садом семей, растящих двух или более детей.

Также социалисты намерены добиться полной прозрачности при зачислении детей в детские сады: регистрация будет осуществляться онлайн, в соответствии с местом жительства, эффективно, без затягивания, как это происходит сейчас. Это позволит исключить случаи злоупотреблений и коррупции в данной области.

– Нашим приоритетом будет также капитальный и косметический ремонт около 80 детских садов. Дети в дошкольных учреждениях должны быть в лучших условиях, и здесь не может быть и речи об экономии или перенаправлении средств на другие нужды, – подчеркнул Чебан.

Город с инфраструктурой для детей

Чебан поставил цель построить 150 новых детских площадок и создать детские городки в каждом районе столицы. Он посетовал, что, несмотря на передачу исполнительной власти списка адресов, по которым должны быть установлены эти площадки, тендер уже во второй раз был аннулирован. Кандидат в примары призвал ответственных лиц не затягивать этот процесс, чтобы площадки можно было установить летом, когда они более всего необходимы.

Решение проблемы беспризорников

Миграция, бедная обстановка в семье, другие социальные проблемы привели к тому, что у нас множество детей остались без присмотра, и муниципалитет пока не показал, что у него есть воля и видение, чтобы принять участие в решении этой проблемы.

– Я был по нескольким адресам, и ситуация в этой области просто катастрофическая. Это подростки 13-14 лет, уже наркоманы, без какой-либо опеки и присмотра, о них не тревожатся власти. Это категорически недопустимо, и необходимо найти решение данной проблемы, – заявил Чебан.

Эффективное и комфортное обучение

Команда будущего примара-социалиста намерена создать общий онлайн-журнал для спортивных и творческих кружков и секций, ввести электронную карту ученика, а также установить стипендии для талантливых студентов.

– Сейчас настало время, чтобы в мэрию пришли люди с видениями, волей и желанием что-то менять. У нас есть все эти качества, поэтому мы хотим сказать кишиневцам: вы достаточно терпели! Пора жить лучше, и мы знаем, как эту мечту сделать реальностью! – сказал кандидат в примары.