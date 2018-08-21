Печальный результат погони полиции за нарушителем был запечатлен на видео (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел в селе Лозова Страшенского района накануне, 20 августа.

Сотрудники патрульной полиции заметили Mitsubishi, ехавший с превышением скорости, и потребовали от водителя остановиться. Тот, однако, не подчинился и продолжил ехать, в связи с чем блюстители порядка начали погоню, пишет protv.md.

Езда на превышенной скорости привела к тому, что водитель Mitsubishi не справился с управлением на узкой улице и врезался в два автомобиля: один был припаркован, а во втором находились люди. Но и это не остановило лихача: он продолжил движение. Тем не менее, полиции удалось блокировать машину нарушителя, и он был задержан.

Водителем Mitsubishi оказался 33-летний житель села Ворничень того же района. Выяснилось, что у “шумахера” нет прав, и более того, он сел за руль изрядно подвыпившим.

Ведется расследование.