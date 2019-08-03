Печальные подробности ДТП в Дезгинже: один из пострадавших скончался в больнице

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Пьяный водитель без водительских прав совершил наезд на детей, игравших на обочине. Трагедия произошла прошлой ночью в селе Дезгинжа Комратского района.

Пятеро ребят играли у забора в тот момент, когда в них на ходу врезалась машина. Всё произошло на глазах родителей, пишет publika.md.

Когда мы выбежали, дети лежали на земле. Самое ужасное, что всё произошло не на дороге, а на обочине, – рассказали очевидцы.

Врачи Комратской больницы сообщили, что пострадавшим несовершеннолетним от 8 до 12 лет. К несчастью, один из детей скончался на больничной койке. Ещё четверо остаются в больнице в травматологическом отделении.

Один из поступивших был в очень тяжёлом состоянии: открытая травма головы, множественные травмы органов. Несмотря на все усилия врачей ребёнка спасти не удалось, – рассказал сотрудник Комратской районной больницы.

По данным полиции, виновника ДТП сразу задержали. У 26-летнего водителя не оказалось водительских прав, пишет источник.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За совершение подобного правонарушения закон предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.