Печальные итоги мини-каникул: 19 ДТП, один погибший

Печальные итоги мини-каникул: 19 ДТП, один погибший

В поминальные дни патрульные инспекторы зарегистрировали 2200 нарушений ПДД водителями. 1334 из них касаются превышения скорости. 

Еще 45 водителей были пойманы за рулем пьяными, сообщает Национальный инспекторат патрулирования. Как следствие, в эти дни на территории страны произошло 19 серьезных ДТП. Один человек погиб, еще 23 получили травмы различной степени тяжести.

НИП отмечает, что граждане продолжают пренебрегать правилами дорожного движения, что приводит к тяжелым последствиям. В связи с этим водителей в очередной раз призывают быть бдительными за рулем.

 

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