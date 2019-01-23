Печальная статистика за сутки: 85 аварий, 9 пострадавших, 1 погибший (ФОТО)

Печальная статистика за сутки: 85 аварий, 9 пострадавших, 1 погибший (ФОТО)

Всего за одни сутки на территории Республики Молдовы произошло 8 аварий, в результате которых травмы получили 9 человек, а также 77 аварий, повлекшие материальный ущерб.

Кроме этого, одна авария, которая произошла в Яловенском районе, между сёлами Сагайдак и Злоць, унесла жизнь человека. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

На данный момент на территории страны работают 152 экипажа полиции и более 350 инспекторов, которые за последние 24 часа провели 17 операций и оказали необходимую помощь 50 гражданам, попавших в сложную ситуацию. Общая ситуация на национальных трассах является удовлетворительной: местные и республиканские дороги доступны, заблокированных трасс нет, а дорожное движение  выполняется в условиях зимы.

В случае затруднительной ситуации водителей призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить в Службу 112.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md