Печальная статистика за сутки: 85 аварий, 9 пострадавших, 1 погибший (ФОТО)

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Всего за одни сутки на территории Республики Молдовы произошло 8 аварий, в результате которых травмы получили 9 человек, а также 77 аварий, повлекшие материальный ущерб.

Кроме этого, одна авария, которая произошла в Яловенском районе, между сёлами Сагайдак и Злоць, унесла жизнь человека. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

На данный момент на территории страны работают 152 экипажа полиции и более 350 инспекторов, которые за последние 24 часа провели 17 операций и оказали необходимую помощь 50 гражданам, попавших в сложную ситуацию. Общая ситуация на национальных трассах является удовлетворительной: местные и республиканские дороги доступны, заблокированных трасс нет, а дорожное движение выполняется в условиях зимы.

В случае затруднительной ситуации водителей призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить в Службу 112.