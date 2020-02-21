За год в стране произошло почти 30 аварий с участием машин скорой помощи (ВИДЕО)

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За год на дорогах страны произошло 28 аварий с участием скорой помощи, 13 из них – на перекрёстках. Такие данные предоставил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

В течение дня Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи получает более 2 800 вызовов различной степени срочности. Чтобы добраться вовремя до пациента, бригадам скорой помощи нужна поддержка других участников дорожного движения.

– Мы просим вас быть внимательными, когда видите или слышите машину скорой помощи с включённой сиреной. Уступайте дорогу машине скорой помощи. От этой машины зависит человеческая жизнь, – призвал Центр догоспитальной скорой помощи.

Кроме этого, по данным ведомства, ежегодно регистрируются 120 000 необоснованных и ложных вызовов.

– Пожалуйста, убедитесь, что ваш вызов срочный. В случае ложного вызова подумайте о том, что необдуманный жест может лишить человека жизни, – отмечает Служба скорой помощи.