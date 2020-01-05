Печальная статистика: за год почти 60% звонков в службу “112” были ложными

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Более 3 миллионов звонков поступило в прошлом году в адрес службы экстренной помощи 112. При этом, 60% обращений были ложными или не являлись срочными.

По данным статистики, в среднем ежесуточно регистрировалось около 9 000 звонков. Чаще всего требовалась помощь врачей – 74,6% от общего числа обращений. На втором месте – полиция с 22,8%. Помощь пожарных понадобилась в 2,6% случаев. Больше всего звонков зарегистрировано в Кишинёве и Бельцах, а также в Оргеевском, Кагульском, Унгенском и Сорокском районах, пишет publika.md.

В отчёте также отмечается, что в 2019 году число вызовов, не являющихся срочными, снизилось почти на 10%.