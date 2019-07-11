Печальная статистика: во время каникул дети чаще попадают в больницы (ВИДЕО)

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С начала летних каникул число госпитализированных детей увеличилось в четыре раза. Большинство попадает в больницы с травмами и отравлениями.

– Летом число детей с травмами увеличивается в 4-5 раз. Если в обычные месяцы госпитализируют от 20 до 30 несовершеннолетних, то в период летних каникул – от 80 до 90. Чаще всего случаются бытовые травмы: это переломы рук или ног, гематомы, черепно-мозговые травмы и различные раны, – отметила глава отделения травматологии Института матери и ребёнка Валентина Голуб.

На втором месте – медикаментозные отравления, пишет publika.md. Только с начала июля госпитализировали около 30 детей, которые отравились лекарствами. Чаще всего страдают малыши, оставленные без присмотра. В июне в токсикологическое отделение ИМР доставили 28 детей, большинству из которых не исполнилось и 5 лет.