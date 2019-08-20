Печальная статистика: в столице разрушено больше половины остановок общественного транспорта (ВИДЕО)

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Нет скамеек, разбиты крыши, разрисованы стены. Так выглядит большинство столичных остановок общественного транспорта. Многие пассажиры отмечают, что зачастую им подолгу приходится ждать троллейбус или автобус, а в непогоду на таких остановках это становится настоящим испытанием.

Некоторые граждане считают, что проблему разрушенных остановок должны решать власти, пишет publika.md. Однако многие признают, что виноваты сами люди, среди которых находятся настоящие вандалы. Есть среди горожан и волонтёры, которые собственными силами приводят остановки в порядок.

В столичной мэрии уточнили, что 70% общественных остановок находятся в ведении одного из рекламных агентств. Контракт с компанией заключен до 2022 года. В частности, по этой причине проблема ремонта остаётся нерешённой.

Стоит отметить, что в Кишинёве насчитывается более 700 остановок общественного транспорта.