Печальная статистика: в Молдове сокращается количество университетов и студентов

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Число университетов в Молдове сокращается, а в ближайшие годы некоторые из них рискуют и вовсе исчезнуть либо путём слияния, либо путем закрытия. Ещё более быстрыми темпами сокращается число студентов, в большей степени из-за того, что молодые люди предпочитают учёбу за рубежом.

Если в 90-х годах в стране было 54 университета, то в настоящее время насчитывается только 29, пишет ipn.md. 17 из них являются государственными и 12 частными. Количество студентов также сократилось примерно с 120 тысяч в 2007 году до 60 тысяч в настоящее время.

Как пишет источник, причиной снижения является то, что многие частные университеты не смогли работать лишь на деньги, полученные от сборов, выплачиваемых студентами. В свою очередь, снижение количества учащихся связывают с более заманчивыми предложениями зарубежных университетов, а также с отсутствием необходимых инвестиций в систему образования Молдовы.