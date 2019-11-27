Печальная статистика: в Молдове с начала года в ДТП погибли 185 человек

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В первые девять месяцев текущего года в стране произошло 1 862 ДТП, в которых погибли 185 человек, а 2 194 получили различные травмы. Данные были обнародованы Министерством внутренних дел.

В связи с этим десятки полицейских, молодых и взрослых людей приняли участие во флешмобе в Унгенах, посвященном памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники правоохранительных органов наряду с добровольцами, а также с «заботливыми бабушками и дедушками» вышли на улицы, чтобы рассказать о важности соблюдения правил дорожного движения. Подобные мероприятия организуются в ряде районов страны, а с начала года, когда была запущена кампания «Стоп алкоголю за рулем!», к ней присоединились сотни добровольцев, передаёт moldpres.md.

Кампания направлена на повышение осведомленности участников дорожного движения о ПДД. Таким образом, водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения.