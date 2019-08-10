Печальная статистика: уровень рождаемости в Молдове неуклонно падает

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В 2018 году в стране родились 34,7 тысяч детей, что примерно на 2 тысячи детей меньше, чем в предыдущем году, и на 6 тысяч меньше по сравнению с 2014 годом. Таковы данные Национального бюро статистики касательно демографической ситуации в Республике Молдова в 2014-2018 гг.

Как передаёт ipn.md, рождаемость снизилась, достигнув в 2018 году 13 живорождений на 1 000 жителей, по сравнению с 14 живорождениями в 2014 году. Более половины числа живорождённых детей были мальчиками. В 2014 году средний возраст матери при рождении составлял 26,8 лет, увеличившись до 27,6 лет в 2017 году. По предварительным данным, в 2018 году средний возраст снова снизился до уровня 2014 года.

Число умерших в 2018 году составило более 37 тысяч, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли по-прежнему являются основными причинами смертности как среди женщин, так и среди мужчин. В 2018 году доля смертей, вызванных этими двумя причинами, составила 74,4% от общего числа смертей.

В 2018 году было зарегистрировано свыше 20 тысяч браков. Этот показатель постоянно снижается по сравнению с 2014 годом. Количество разводов держится на высоком уровне. В 2018 году было зарегистрировано около 11 тысяч разводов, что на 0,4 тысячи меньше, чем в 2014 году, но на 1,4 тысячи разводов больше по сравнению с предыдущим годом.