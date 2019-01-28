Печальная статистика: у более 81 тысячи граждан Молдовы диагностировали рак в прошлом году

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81 382 гражданам Республики Молдова диагностировали рак в 2018 году. Это на 3 633 случая больше, чем годом ранее.

Глава пресс-службы Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор уточнила, что онкологические заболевания являются второй причиной смертности в нашей стране, после сердечнососудистых заболеваний. Это одна из приоритетных проблем системы здравоохранения, сообщает moldpress.md.

Согласно полученным данным, в 2012-2016 годах в Республике Молдова отмечался рост смертности от рака: от 163,2 случаев в 2012 году до 173,5 случаев смерти на 100 тысяч жителей в 2016 году. Смертность от рака в 1,5 раза выше среди мужчин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй причиной смерти во всем мире, являясь заболеванием, которое поражает всех, независимо от возраста и социального положения. В 2018 году от рака умерли 9,6 миллиона людей. В следующие десять лет, по некоторым оценкам, смертность от рака увеличится до 14 миллионов человек в год.