Печальная статистика: с начала года произошло более 450 ДТП с участием пешеходов

Печальная статистика: с начала года произошло более 450 ДТП с участием пешеходов

Невнимательность на дорогах, несоблюдение ПДД и превышение скорости – основные причины дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают пешеходы. Многие граждане рискуют жизнью, когда переходят улицу не по “зебре”, в обход подземных переходов или на “красный”.

С начала этого года полиция зарегистрировала 465 ДТП с участием пешеходов. В результате погибло 50 человек, а ещё 430 получили травмы.

В связи с этим полиция выступает с важными рекомендациями для пешеходов:

  • Убедитесь в отсутствии движущихся транспортных средств, даже когда вы находитесь на пешеходном переходе;
  • Пересекая дорогу, не останавливайтесь без причины;
  • Ожидайте транспорт на остановках либо на тротуаре, а не на проезжей части;
  • Выходите на нерегулируемый участок дороги только в том случае, если вы уверены в безопасности маршрута;
  • Если в пределах 100-150 м видимости нет пешеходных переходов, переходите дорогу только после того, как убедитесь, что ни одно транспортное средство не приближается;
  • В ночное время носите одежду с отражающими элементами;
  • Не разрешайте детям выходить на дорогу без присмотра.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md