Печальная статистика: с начала года произошло более 450 ДТП с участием пешеходов

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Невнимательность на дорогах, несоблюдение ПДД и превышение скорости – основные причины дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают пешеходы. Многие граждане рискуют жизнью, когда переходят улицу не по “зебре”, в обход подземных переходов или на “красный”.

С начала этого года полиция зарегистрировала 465 ДТП с участием пешеходов. В результате погибло 50 человек, а ещё 430 получили травмы.

В связи с этим полиция выступает с важными рекомендациями для пешеходов:

Убедитесь в отсутствии движущихся транспортных средств, даже когда вы находитесь на пешеходном переходе;

Пересекая дорогу, не останавливайтесь без причины;

Ожидайте транспорт на остановках либо на тротуаре, а не на проезжей части;

Выходите на нерегулируемый участок дороги только в том случае, если вы уверены в безопасности маршрута;

Если в пределах 100-150 м видимости нет пешеходных переходов, переходите дорогу только после того, как убедитесь, что ни одно транспортное средство не приближается;

В ночное время носите одежду с отражающими элементами;

Не разрешайте детям выходить на дорогу без присмотра.