Печальная статистика: половина аварий в столице происходит с участием детей-пешеходов (ВИДЕО)

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По данным столичной полиции, в текущем году произошло 936 ДТП. В результате пострадали 1 109 человек.

Половина несчастных случаев приходится на долю пешеходов, большинство из которых переходят улицу не по правилам. В 117 подобных случаях жертвами ДТП стали дети.

Сотрудники полиции напоминают, что как пешеходы, так и водители несут ответственность за свои действия. Пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе дороги, а водителей – не превышать скорость, пропускать пешеходов и быть особенно осторожными на дороге при неблагоприятных погодных условиях.