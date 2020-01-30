Печальная статистика: около 5 000 детей стали жертвами насилия в школах за последние полгода

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Согласно последнему отчёту, представленному Министерством образования, за сентябрь-декабрь 2019 года работники систем образования сообщили о 4 738 случаях физического и психологического насилия, небрежного отношения, сексуальных домогательств и травли.

Более 50% от общего числа случаев жестокого обращения с детьми в школе выявили преподаватели, пишет publika.md. Согласно представленным данным, большинство случаев связано с физическим насилием. Также за 4 месяца в учебных заведениях было зарегистрировано 17 случаев сексуального насилия.