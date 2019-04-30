Печальная статистика: каждый пятый молдавский заключённый отбывает наказание за сексуальные преступления

Печальная статистика: каждый пятый молдавский заключённый отбывает наказание за сексуальные преступления

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры, за прошедший год в республике было совершено 611 преступлений сексуального характера. В результате 115 обвиняемых были приговорены к тюремным срокам.

В настоящее время за сексуальные преступления в пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание 1 899 человек. Это – каждый пятый осуждённый, пишет realitatea.md.

Генеральная прокуратура обращает внимание на вызывающий тревогу уровень сексуальных преступлений по стране. Подобные случаи, к сожалению, происходят ежедневно. Следует отметить, что в случае изнасилования прокуроры выступают за лишение свободы и запрашивают для подсудимых максимально суровое наказание.

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