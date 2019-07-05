Печальная статистика: каждая пятая жительница Молдовы сталкивается с насилием

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Каждая пятая женщина в нашей стране хотя бы раз подвергалась сексуальному или физическому насилию. Таковы неутешительные данные исследования, проведённого ОБСЕ.

Почти 70% жертв насилия никогда не обращались по этому поводу в полицию или социальные службы, пишет publika.md. Согласно данным исследования, наибольшее число случаев насилия регистрируется в семьях. Чаще всего женщинам “достаётся” от мужа или сожителя.

– Женщины стыдятся говорить о подобном, а ещё они финансово зависимы. Собственный дом зачастую становится самым опасным местом, – прокомментировал данные руководитель проекта ОБСЕ в Молдове.

Между тем, свыше 75% опрошенных женщин заявили, что в своих бедах они виноваты сами. В исследовании приняли участие 1 800 женщин со всей страны, пишет источник.

По данным полиции, за первые три месяца этого года с жалобами на насильственные действия со стороны мужа или сожителя обратились 184 женщины.