Печальная статистика ДТП в Приднестровье: 8 аварий и 1 погибший за выходные (ФОТО)

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В субботу в Приднестровье было зафиксировано 8 ДТП, а в воскресенье – 10. В результате одной из аварий погиб человек.

В 5 ДТП, произошедших в выходные дни, водители не учли метеоусловия. В результате аварии в селе Суклея автомобиль Renault (такси) под управлением 24-летней тираспольчанки выехал на “встречку” и столкнулся с Mercedes. За рулём пострадавшего транспортного средства находился 63-летний житель села Карагаш. Аналогичная авария произошла в Дубоссарах: 28-летний водитель такси совершил столкновение с Mercedes, передаёт mvdpmr.org.

Два водителя, совершив наезд на стоявшее транспортное средство, покинули место происшествия. Один случай произошёл в Тирасполе, второй – в г. Бендеры. Четверо водителей оказались неосторожными при движении задним ходом: 3 случая в Тирасполе и 1 в Рыбнице. В результате 8 транспортных средств были повреждены.

26 января 25-летним водителем был совершён наезд на закрывающийся шлагбаум. Не выбрав безопасную скорость движения, мужчина не справился с управлением автомобилем “ГАЗ” и повредил шлагбаум.

В Бендерах в воскресенье 42-летний тираспольчанин не справился с управлением Dacia и слетел в кювет. В результате машина получила механические повреждения.

В четырёх случаях водители не уступили дорогу другому транспортному средству. Нарушения зафиксированы в Григориопольском районе, в Бендерах и 2 случая в Тирасполе. Воскресным вечером в Тирасполе в подобное ДТП попал таксист. Следуя по второстепенной дороге за рулём Dacia, 22-летний мужчина не пропустил авто Audi, двигавшееся по главной дороге. В результате столкновения иномарку отбросило за пределы проезжей части, и она врезалась в забор.

Двое водителей – в Тирасполе и Дубоссарах – не выбрали безопасный боковой интервал. В результате ДТП были повреждены 4 машины.

В субботу в Тирасполе 51-летний житель села Суклея, находясь за рулём Volkswagen, перед началом движения не убедился в безопасности манёвра. В результате невнимательности его автомобиль столкнулся с BMW.

По всем фактам ДТП госавтоинспекторами проводятся проверки.