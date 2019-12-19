Печальная статистика: более 7 000 женщин в Молдове страдают от алкоголизма

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Около 46 000 наших сограждан, из которых 7 300 – женщины, страдают от алкоголизма. Об этом сообщил координатор Национальной программы по контролю за алкоголем Тудор Васильев.

По его словам, в Молдове ежегодно потребляется 15,2 л чистого алкоголя на душу населения. В последнее время увеличилось количество молодых людей, употребляющих алкоголь, особенно девушек. Уровень смертности среди них составляет 11,5%. В подавляющем большинстве случаев речь идёт об отравлениях, пишет moldpres.md.

– Есть и хорошая новость – процент молодых людей, которые вообще не употребляют алкоголь, вырос с 16 до 18. В то же время от алкоголизма страдают всё больше людей в возрасте от 32 до 36 лет, – отметил Васильев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за алкоголя умирает более трёх миллионов человек. В Молдове уровень смертности от алкоголя составляет 9%. Также статистические данные показывают, что более 20% молдаван ежедневно употребляют алкоголь.