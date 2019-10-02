Печальная статистика: более 46 тысяч молдаван страдают от хронического алкоголизма

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46 169 граждан Молдовы стоят на учёте у врачей по поводу хронического алкоголизма. Такие данные были обнародованы Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным Национального агентства общественного здоровья, Республика Молдова входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире, пишет moldpres.md. Согласно Глобальному отчёту о потреблении алкоголя, в 2016 году в Молдове ежегодное потребление алкоголя составило 15,2 литров на одного человека.

В то же время, по данным исследования, связанного со здоровьем несовершеннолетних в Республике Молдова, четыре из десяти 11-17-летних подростков сообщили, что у них есть опыт употребления алкоголя. Употребляли алкоголь не менее 1 дня в течение последнего месяца около 24% подростков, и этот показатель с возрастом увеличивается, пишет источник.