Печальная статистика: более 1 100 молдаванкам диагностировали рак груди в прошлом году

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В 2018 году в Республике Молдова зарегистрировано 1 125 пациенток с онкозаболеванием молочной железы. В общей сложности на учёте в Онкологическом институте с этим диагнозом находится 9 700 женщин. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в контексте проводимого в стране месяца повышения информированности об онкологии молочной железы.

В Минздраве сообщили, что ситуация с выявлением онкозаболеваний молочной железы остается тревожной и в этом году, так как за шесть месяцев было начато лечение 514 новых случаев, выявление на ранних стадиях (I и II) составляет 62,6%, у каждой третьей женщины заболевание выявлено на III и IV стадиях. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире онкозаболевание молочной железы диагностируется каждые 3 минуты, каждые 14 минут от этого заболевания умирает одна женщина. Это наиболее распространенная форма онкологии у женщин, ежегодно уносящая 77 тысяч жизней, передаёт moldpres.md.

Чтобы повысить осведомленность женщин о профилактике этого заболевания, в Молдове проводится кампания «Розовая луна». В течение октября в Онкологическом институте работает телефонная «зеленая линия»: позвонив по номеру 022 85 21 37, женщины могут проконсультироваться у онколога-мамолога.