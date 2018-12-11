Печальная статистика: 65% всех звонков в службу 112 — ложные

Согласно статистическим данным, большинство звонков, поступающих в службу 112, нельзя назвать срочными. Ложные вызовы составляют 65% от общего числа: большинство из них приходится на промежуток с 13:00 до 16:00.

Несмотря на то, что уровень “шуточных” звонков за последние шесть месяцев снизился на 15%, он всё ещё остаётся непозволительно высоким, передаёт agora.md. По словам Ливиу Оборок, директора Службы экстренных вызовов 112, большинство звонков поступают днём, и чаще всего в те промежутки, когда дети возвращаются домой из школы.

Стоит отметить, что представители службы 112 инициировали информационную кампанию среди учащихся. До настоящего времени информационные лекции были проведены для 13 000 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.