ПДС – запущенный случай политической импотенции. “Виагра” и Сорос бессильны, – Цырдя (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Поздравляю Штефана Гацкана с категорической победой в Хынчештах!

Он набрал 5539 голосов, то есть, почти на 1000 голосов больше, чем его ближайший конкурент Олеся Стамате (4554).

Традиционно группировка Канду-Санду-Шор и подхрюкивающий им Усатый, узнав результаты, устроили коллективный вой!

Мол, президент рисковал жизнью граждан, устроив эти выборы!

ПСРМ победила, потому что кандидаты ПДС и ППДП пошли 2 колоннами!

Причина воя понятна. ПДС Санду проиграла, ПСРМ победила. Будь наоборот, тогда бы воя не было.

Устроили бы такой карнавал за счет пенсионеров и бюджетников – с девками, перьями, танцами, что в Бразилии бы засмущались!

А теперь по существу.

Пандемия, говорите? Так Франция тоже организовала местные выборы. А ведь там ситуация с эпидемией в десятки раз хуже, чем у нас. Чего не критикуете?

Президент не запретил выборы? А при чем тут он ? Решение принимает ЦИК. И никто в ЦИК не обращался с просьбой переноса выборов. Почему не обратились? Потому что были уверены, что победят! Хынчешты же их вотчина.

Более того, Стамати и Кобзак люто агитировали до последнего дня. В воскресенье бегали по всему району, как охотничьи псы! Коронавирус? Не слышали!

Аргумент про раздробленность тоже смешон. У ПДС+ППДП меньше голосов, чем у ДПМ+ПСРМ. Короче, лузер –это карма.

На самом деле, эти господа понимают, что выборы нанесли им тяжелый удар:

1. Правые проиграли на своей территории, где левые никогда не побеждали

2. Выборы в Хынчештах – репетиция перед президентскими. И они показали, кто фаворит.

3. Санду доказала, что без поддержки Нэстасе она не может взять даже мандат в Хынчештах, не то что должность президента. Она – не лидер и не может претендовать на статус ЕДИНОГО КАНДИДАТА от правых сил.

4. ПСРМ окрепла, получив еще одного депутата в парламенте.

Короче, ПДС – это запущенный случай политической импотенции. Тут уже и “Виагра”, и Сорос бессильны.