ПДС – запущенный случай политической импотенции. “Виагра” и Сорос бессильны, – Цырдя (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Поздравляю Штефана Гацкана с категорической победой в Хынчештах!
Он набрал 5539 голосов, то есть, почти на 1000 голосов больше, чем его ближайший конкурент Олеся Стамате (4554).
Традиционно группировка Канду-Санду-Шор и подхрюкивающий им Усатый, узнав результаты, устроили коллективный вой!
Мол, президент рисковал жизнью граждан, устроив эти выборы!
ПСРМ победила, потому что кандидаты ПДС и ППДП пошли 2 колоннами!
Причина воя понятна. ПДС Санду проиграла, ПСРМ победила. Будь наоборот, тогда бы воя не было.
Устроили бы такой карнавал за счет пенсионеров и бюджетников – с девками, перьями, танцами, что в Бразилии бы засмущались!
А теперь по существу.
Пандемия, говорите? Так Франция тоже организовала местные выборы. А ведь там ситуация с эпидемией в десятки раз хуже, чем у нас. Чего не критикуете?
Президент не запретил выборы? А при чем тут он ? Решение принимает ЦИК. И никто в ЦИК не обращался с просьбой переноса выборов. Почему не обратились? Потому что были уверены, что победят! Хынчешты же их вотчина.
Более того, Стамати и Кобзак люто агитировали до последнего дня. В воскресенье бегали по всему району, как охотничьи псы! Коронавирус? Не слышали!
Аргумент про раздробленность тоже смешон. У ПДС+ППДП меньше голосов, чем у ДПМ+ПСРМ. Короче, лузер –это карма.
На самом деле, эти господа понимают, что выборы нанесли им тяжелый удар:
1. Правые проиграли на своей территории, где левые никогда не побеждали
2. Выборы в Хынчештах – репетиция перед президентскими. И они показали, кто фаворит.
3. Санду доказала, что без поддержки Нэстасе она не может взять даже мандат в Хынчештах, не то что должность президента. Она – не лидер и не может претендовать на статус ЕДИНОГО КАНДИДАТА от правых сил.
4. ПСРМ окрепла, получив еще одного депутата в парламенте.
Короче, ПДС – это запущенный случай политической импотенции. Тут уже и “Виагра”, и Сорос бессильны.