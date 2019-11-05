ПДС: Заявление Нэстасе об отказе от коалиции с ПСРМ в МСК не отражает позицию всего блока “АКУМ”

0

Заявление Андрея Нэстасе о том, что блок “АКУМ” не намерен создавать коалицию с ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева не было скоординировано с партией “Действие и солидарность” и отражает позицию исключительно партии “Платформа достоинства и правды”. Об этом в комментарии для deschide.md заявил депутат блока Раду Мариан.

– Эта позиция не была скоординирована с ПДС. Наши коллеги из территориальной организации в Кишиневе обсуждают, анализируют все решения. Возможно, господин Нэстасе сделал заявление от платформы “DA”, – заявил Мариан.

Отметим, что утром Андрей Нэстасе впервые появился на публике после поражения во втором туре выборов в Кишиневе и заявил, что ему не нужны альянсы на уровне местных советов, а советники блока “АКУМ” будут голосовать только за те проекты, которые пойдут на пользу гражданам.