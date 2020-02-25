Павел Филип: Шесть членов группы Канду ежемесячно получают по пять тысяч евро

Павел Филип: Шесть членов группы Канду ежемесячно получают по пять тысяч евро

Председатель Демократической партии Павел Филип заявил, что 6 депутатов, которые недавно покинули фракцию, начали ежемесячно получать по 5 000 евро по возвращении из Израиля.

Филип публично заявил, что депутаты, входящие в группу Канду, начали выказывать признаки обогащения после визита в Израиль.

– Они начали ездить в районы, устраивать там пышные застолья и делать людям дорогие подарки. В кулуарах говорят, что с этого месяца им платят по 5 000 евро в месяц, – сообщил Филип.

По словам политика, пишет moldpres.md, он пытался узнать более подробную информацию о визите в Израиль от Андриана Канду, когда тот ещё был членом Демократической партии, однако не получил ответа на свои вопросы. Лидер молдавских демократов считает, что за группой Канду стоит тандем “Плахотнюк-Шор”.

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