Патрульным инспекторам запретят останавливать водителей при отсутствии законных оснований

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Остановка и проверка транспортных средств при отсутствии законных оснований будут запрещены. После остановки транспортного средства сотрудники полиции должны будут назвать водителю своё имя, должность и правовое основание остановки, а также предъявить служебное удостоверение.

Также подразделения по наблюдению за дорожным движением будут находиться только в видимых местах. Прежняя практика нахождения в скрытых для водителей местах запрещена.

Как пишет moldpres.md, данное нововведение призвано обеспечить соблюдение сотрудниками полиции правил остановки транспортных средств и недопущение злоупотреблений в этой области.